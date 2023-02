Al Chris Cappell College “Beethoven e il suo tempo”

Il Chris Cappell College dedica due pomeriggi, il 13 e il 15 febbraio, alla figura di Ludwig van Beethoven, analizzandone l’opera nel contesto storico-culturale di riferimento, con il coinvolgimento delle Classi di Strumento del Liceo Musicale. Interventi ed approfondimenti, a cura dei docenti dell’Istituto, apriranno un programma di straordinaria ricchezza musicale, variegato per forme compositive e organici strumentali. Il grande repertorio pianistico sarà al centro del primo incontro, in un percorso che evidenzierà l’evoluzione stilistica del linguaggio beethoveniano. Gli Ensemble Strumentali, nel secondo incontro, offriranno una rilettura di pagine immortali, per chiudere con la partecipazione dell’Orchestra dell’Istituto, che si cimenterà in un’insolita ed originale versione di uno dei brani beethoveniani più noti al grande pubblico, Per Elisa.

L’ appuntamento con “Beethoven e il suo tempo”, articolato negli incontri pomeridiani del 13 e 15 febbraio, avrà luogo alle ore 16:00 nell’Aula Magna del Liceo. Il progetto che vede la collaborazione di alunni, docenti e personale scolastico, sostenuti dalla Dirigente Dr.ssa Daniela Pittiglio, intende promuovere il dialogo tra ambiti disciplinari diversi, offrendo una

guida ed un orientamento di ascolto nella vastissima e straordinaria produzione di uno dei maggiori e più influenti compositori di tutti i tempi.