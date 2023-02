Ad Anzio, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento, sono state sospese le attività didattiche delle classi della scuola dell’infanzia e primaria, nel Plesso di Via Ambrosini, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell’impianto, stimato in almeno tre giorni, a decorrere da mercoledì 8 febbraio 2023.