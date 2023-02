Il Rotary Club Costa neroniana per la Turchia e la Siria

Il Rotary risponde immediatamente alla catastrofe del devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio.

Sono stati subito attivati gli sforzi per rispondere a questo disastro organizzando, valutando i bisogni, condividendo le informazioni sulle iniziative di soccorso per poter amplificare le richieste di sostegno.

In collaborazione con ShelterBox, partner del Rotary dal 2012 per progetti di soccorso dopo i disastri, i Distretti ed i Club italiani hanno deciso di intervenire in maniera rapida per rispondere alla catastrofe che ha distrutto una parte della Siria e della Turchia. Circa mille soci del Rotary sono coinvolti con ShelterBox come volontari, staff o come membri delle squadre di soccorso.

Il Rotary Club Costa Neroniana si è subito attivato per inviare un aiuto immediato e concreto acquistando una tenda progettata per più persone che è fornita di materassini impermeabili, coperte di pile termico, strumenti essenziali per lo sgombero di macerie, fornello, contenitori per la purificazione dell’acqua, utensili da cucina, berretti e guanti caldi, kit di attrezzi, confezione di attività per bambini e zanzariere. Grazie a ShelterBox si ha la certezza che entro 24/48 ore ripari di emergenza e materiali salvavita per le persone rimaste senza casa possano essere consegnate sul luogo della catastrofe.

L’invio di denaro direttamente in loco non è al momento raccomandato, sia per le difficoltà di verificarne destinazione ed utilizzo, sia perché vi sono serie difficoltà a reperire ed acquistare il materiale necessario, stante la situazione gravemente emergenziale.

Per questo motivo il Rotary Club Costa Neroniana ha aperto una raccolta fondi per concentrare gli aiuti da destinare alla popolazione turca e siriana a chi volesse adoperarsi sui luoghi del disastro fornendo realmente ciò che serve.

L’IBAN a cui si possono inviare eventuali offerte è il seguente:

IT 03V 0200 8388 91000 1065 38678

intestato a: Rotary Club Costa Neroniana – UniCredit filiale di Anzio

causale: “Fondo di Solidarietà per Turchia e Siria”

Il Rotary Club Costa Neroniana assicura tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa che i fondi saranno destinati esclusivamente agli aiuti per queste popolazioni ed informa che il costo di una tenda attrezzata è di € 750.

Il Vice Presidente del Rotary Club Costa Neroniana Achille Terzo ha dichiarato che spera che i cittadini del nostro territorio possano aiutare a supportare le comunità turca e siriana in questo momento di disperato bisogno di alloggi temporanei di emergenza e di articoli di prima necessità dopo un disastro naturale di tali proporzioni.