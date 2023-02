Morena. Giovane gambizzato in strada la notte scorsa

Il rumore delle pallottole in strada sentito nitidamente da numerosi residenti. La chiamata al numero unico per le emergenze e un giovane trovato ferito a terra, alle gambe. Spari a Morena nella serata di sabato 11 febbraio. Un vero e proprio agguato che ha avuto come vittima un 28enne romano, rimasto gambizzato da due colpi di pistola che lo hanno raggiunto agli arti inferiori.

Gli spari poco dopo le 22 in via dei sette Metri all’altezza dell’incrocio con via del Casale Agostinelli, con gli uomini della squadra mobile giunti sul posto insieme all’ambulanza che ha portato via il 28enne. Ritrovati anche i due bossoli. Il giovane, sentito, non ha al momento fornito elementi utili per rintracciare i responsabili dell’agguato.

Fino a dopo mezzanotte la polizia ha lavorato per trovare tracce utili a risalire al responsabile degli spari. La vittima, secondo quanto si apprende, sarebbe un commerciante non residente in zona.

Spari che seguono di poche ore quelli dell’Infernetto in cui è rimasta ferita una coppia di ristoratori. Sul caso di Morena indagano gli uomini della squadra mobile di Roma che mantengono il massimo riserbo sull’accaduto.

