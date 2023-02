L’ultimo abbraccio di Aprilia al presidente ANC Franco Ranaldi

La Comunità apriliana ha dato ieri l’ultimo saluto al presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Franco Ranaldi, deceduto all’età di 79 anni.

La chiesa dello Spirito Santo, gremita in ogni ordine di posti ed il sincero e commosso sentimento di cordoglio espresso attraverso le testimonianze del Sindaco Antonio Terra, del Comandante della compagnia CC, del Presidente Nazionale ANC Generale Lo Sardo e dell’Ispettore Generale del Lazio Generale Muggeo, hanno evidenziato in maniere lampante la misura del sentimento di rispetto e stima che l’uomo ed il carabiniere Ranaldi ha saputo guadagnare sul campo nel corso degli anni, guidando con estremo impegno e pa ssione il Nucleo di Protezione Civile Aprilia 70.

A chi subentrerà l’onere e l’onore di proseguire il cammino intrapreso, che vorrei condensare in una frase di Harvey B.Mackay che qualche secolo orsono affermava: “Cio’ che facciamo solo per noi stessi muo re con noi. Cio’ che facciamo

per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.”

Eduardo Saturno