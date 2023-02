Nettuno. Restaurata la targa dedicata ad Eugenio Curiel, “i giovani nella Resistenza” in un convegno

Iniziativa stamattina dell’Anpi insieme al Comune che ha patrocinato l’iniziativa e con la presenza del Commissario Antonio Reppucci e degli studenti e le insegnanti dell’ITIS L. Trafelli, è stata inaugurata la targa dedicata a Eugenio Curiel da poco restaurata.

Si è poi svolto il convegno “I giovani nella Resistenza e nella fondazione della Repubblica” tenuto dal Prof. Davide Conti e dalla Presidente della sezione ANPI Leda Cochi, memoria storica del territorio.

Una mattinata bella e significativa durante la quale oltre a ricostruire la storia che ha portato alla conquista della democrazia e della libertá si è anche parlato, in un confronto con le ragazze e i ragazzi, dei princìpi costituzionali e della loro attuazione nella societá. “Noi abbiamo il dovere della memoria e dobbiamo essere portatori dei valori della pace e della libertà”- ha detto il prefetto Reppucci.

Durante l’evento è stato inoltre letto il messaggio agli studenti inviato dal partigiano Aldo Tortorella, che ha invitato i giovani ad essere oggi in prima linea nell’impegno per la difesa della democrazia e della Pace.