Nettuno. Demoliti due immobili abusivi in Via Itri e Via Spaventa

In esecuzione del “Programma delle Demolizioni delle Opere Abusive” sono recentemente stati individuati, presso due zone del Comune di Nettuno, degli immobili abusivi a Via Itri e Via Spaventa. L’Area Urbanistica ha avviato le procedure di demolizione, che gli stessi proprietari hanno eseguito autonomamente dopo i necessari pagamenti della sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 15 comma 3 della l.r. 15/08. Con le demolizioni eseguite direttamente dai privati si semplifica il procedimento che permette all’Amministrazione Comunale di proseguire il Programma.

A Gennaio 2023 sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici ed è stata constatata la demolizione dei manufatti abusivi, da cui ne è conseguito il ripristino dello stato dei luoghi. I rifiuti del fabbricato sono stati smaltiti in maniera idonea presso le discariche autorizzate.

Finora sono state numerose le demolizioni delle opere abusive, in parte presenti nell’elenco disposto dalla procura di Velletri (con sentenza definitiva) ed in parte nell’elenco disposto dal Comune di Nettuno.