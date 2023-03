Anzio. Si è spento a 62 anni Angelo Proto: una vita di impegno nel sociale

Si è spento questa mattina a 62 anni dopo una lunga malattia Angelo Proto. Difficile trovare le parole per scrivere della scomparsa di un amico.

Insegnante tecnico presso diverse scuole del territorio tra cui l’Itis Trafelli di Nettuno e il liceo Chris Cappel di Anzio dove ha prestato servizio fino a che la malattia glielo ha permesso. Un uomo mite Angelo, una vita di impegno sociale nel volontariato a fianco dei più deboli, sempre in prima fila per la pace contro le guerre, nella difesa dei diritti dei migranti, nelle associazioni ambientaliste, per i diritti dei detenuti, per la legalità contro soprusi e prepotenze. Suo il progetto con la pagina facebook “il fiore di timtik-la pagina del riuso e della solidarietà” per riparare e rigenerare i computer per poi donarli a chi ne aveva bisogno. Una triste notizia e soprattutto dolorosa perdita per le comunità di Anzio e Nettuno.

La nostra redazione si unisce al dolore dei familiari, alla figlia Bluette e alla sorella Patrizia.

Per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, il funerale si terrà domani venerdì 3 marzo 2023 alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Teresa ad Anzio.