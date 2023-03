Anzio, attivo nei week end e festivi il servizio ambufest

E’ attivo ad Anzio il servizio Ambulatorio festivo (ambufest), per adulti e bambini sopra i 6 anni, presso la Casa della Salute di Villa Albani, in Via Aldobrandini n. 32.

L’accesso è diretto tutti i sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Prefestivi infrasettimanali dalle ore 14.00 alle ore 19.00.