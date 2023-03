Morto il senatore del PD Bruno Astorre

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Davanti al Palazzo si trova un autopompa dei Vigili del fuoco. In corso di accertamento le cause della morte non è escluso che possa aver compiuto un atto estremo.

Astorre – nato a Roma l’11 marzo 1963 – avrebbe tra poco compiuto 60 anni. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, eletta con il Pd.

Il cordoglio del PD

“Il PD di Anzio piange la scomparsa del senatore Bruno Astorre, segretario regionale del partito e da sempre molto attento alle vicende della nostra città. Perdiamo un politico di elevato spessore ma soprattutto un grande amico. Ci stringiamo al dolore della famiglia”.