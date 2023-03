Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Bruno Astorre

Stanno arrivando in queste ore numerosi messaggi di cordoglio per la morte del segretario del PD del Lazio e senatore Bruno Astorre,

“Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”, ha affermato la segretaria del PD, Elly Schlein.

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica’. Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni.

Marietta Tidei (Iv): “Profondo dolore per la scomparsa di un uomo di grande spessore” “Esprimo tutto il mio profondo dolore per la scomparsa del Senatore Bruno Astorre. Se ne va un amico, un uomo di intelligenza viva e di grande spessore umano che ha vissuto l’attività politica e istituzionale con costante vicinanza alle persone e amore per il territorio. Invio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici del Partito Democratico, anche a nome di tutta la comunità di Italia Viva del Lazio.”

M5S Lazio “La scomparsa di Bruno Astorre è una notizia terribile che ci colpisce profondamente. Seppure da posizioni politiche diverse abbiamo sempre avuto modo di confrontarci con lui in maniera leale e corretta. Alla famiglia e alla comunità del PD vanno le nostre più sentite condoglianze”.Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio

“Il PD di Anzio piange la scomparsa del senatore Bruno Astorre, segretario regionale del partito e da sempre molto attento alle vicende della nostra città. Perdiamo un politico di elevato spessore ma soprattutto un grande amico. Ci stringiamo al dolore della famiglia’.

Il PD di Nettuno. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Bruno Astorre.

È un momento triste per tutti noi, per la comunità del Partito Democratico che perde un uomo di spessore e appassionato, sempre presente nella vita della nostra regione e del nostro litorale’.

Francesco Rocca. Esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Astorre ha servito la Regione da assessore e consigliere regionale, arrivando a ricoprire la carica di presidente dell’Aula della Pisana. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione Lazio”.

Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

De Petris: “La morte di Bruno Astorre è una notizia sconvolgente che mi colpisce profondamente anche sul piano personale. Per 10 anni al Senato e prima ancora nel Lazio ci siamo confrontati continuamente, a volte trovandoci in disaccordo ma sempre con assoluto e reciproco rispetto. Voglio esprimere a sua moglie, ai suoi cari, al Pd e in particolare al gruppo dei senatori la più affettuosa vicinanza e un sincero cordoglio”, così la ex senatrice ed ex presidente del Gruppo Misto al Senato Loredana De Petris.

Valentina Corrado. Sconvolta dalla notizia della morte del Senatore Bruno Astorre, Segretario regionale del PD Lazio. Il nostro percorso politico ci ha visti scontrare ma anche convergere su posizioni comuni. Oggi perdiamo un politico aperto al dialogo e una persona di grande spessore e umanità. Mi stringo al dolore della famiglia ed esprimo sincera vicinanza ai suoi cari e a tutta la comunità del PD Lazio”. Così in una nota Valentina Corrado, Coordinatrice regionale del M5S Lazio, già Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio.

Aurelio Lo Fazio. Se ne va una persona perbene, impegnato da sempre in politica ma prima ancora nel lavoro che aveva svolto in banca. Socievole, solare,schietto e leale se ne va un AMICO. Buon viaggio Bruno e riposa in pace.

Dario Franceschini: “Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi”. Anche il commissario europeo dell’Economia Paolo Gentiloni è intervenuto su Twitter: “La notizia della morte di Bruno Astorre è sconvolgente. Ho conosciuto pochi politici che hanno lavorato così tanto per il proprio territorio. Abbraccio la sua famiglia. Ciao Bruno, riposa in pace“.

“I coordinatori- commissari di Anzio in Azione e Nettuno in Azione esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa improvvisa e drammatica del senatore del Partito Democratico Bruno Astorre avvenuta questa mattina a Roma’. Gabriele Federici, Flavio Biondi, Simone Casaldi