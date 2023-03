Anzio. Allerta meteo arancione venerdì 10 marzo

ALLERTA METEO ARANCIONE per venerdì 10 marzo e per le successive 30 ore. La Commissione Straordinaria invita la Cittadinanza, causa venti di burrasca, a limitare al massimo la mobilità, a prestare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, ad evitare di transitare nelle strade con maggior pendenza ed a rischio allagamento, a non sostare sotto alberi di alto fusto, a tenersi lontani dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo delle mareggiate.

ATTIVAZIONE C.O.C. ALLERTA PER EMERGENZA RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO.