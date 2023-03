Nettuno Beach Soccer: Pablo Pérez Gonzalez confermato per la stagione 2023

L’ADJ Nettuno Beach Soccer comunica la conferma per la stagione 2023 del giocatore Pablo Pérez Gonzalez in quello che sarà il secondo anno con i nostri colori. Pablo Perez, nativo delle Canarie, è uno dei giocatori più rappresentativi del movimento. Classe 1985, il pivot spagnolo ha trionfato in tredici nazioni diverse distinguendosi tra gli attaccanti più prolifici del panorama internazionale. La sua carriera su sabbia inizia all’età di 27 anni in Spagna dove al Las Palmas si consacrerà ad alti livelli nel corso di ben sei anni. Con il Recreativo Huelva ha vinto il titolo di capocannoniere del massimo campionato spagnolo. Soprannominato il “Tanque” per la sua stazza, Pablo nasce Pivot salvo poi essere schierato in ogni zona del campo. In Italia vanta esperienze con la Sambendettese e Lazio Beach Soccer. Nel 2017 difendendo i colori della Samb riuscì a vincere il triplete vincendo Campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Nella passata stagione con i colori dell’ADJ Nettuno sono stati 18 i gol realizzati con l’esperto attaccante che si presentò con quattro gol proprio alla Samb. Con la maglia della nazionale spagnola oltre 30 presenze in competizioni ufficiali, incluso il Mondiale di Beach Soccer in Russia. La stagione migliore in termini realizzativi è stata quella del 2019 quando Pablo ha conquistato campionati in ogni paese in cui ha giocato: 5 trofei in Spagna, 1 Liga nazionale portoghese, 1 campionato in Lituania e 1 in Olanda.

