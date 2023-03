Nettuno, recuperato finanziamento di 6 milioni per la ristrutturazione della scuola di via Olmata

“Con viva soddisfazione si rende pubblico che il Ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblico l’elenco di 399 interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR tra i quali il finanziamento di 5.988.000,00 € per la demolizione e la ricostruzione della scuola di via Olmata. Dopo che a fine aprile 2022 era pervenuta al Comune la notifica della perdita del finanziamento, il Commissario Straordinario e successivamente la Commissione Straordinaria insediatasi il 7 dicembre 2022, avevano attivato tutta una serie di interlocuzioni con la componente politica e burocratica del MIUR per pervenire al recupero dell’atteso finanziamento che avrebbe consentito una migliore dislocazione delle scuole sul territorio comunale e conseguentemente una più qualificata offerta formativa.

Nel raggiungimento di questo risultato vanno ringraziate le tante associazioni del territorio che pur in qualche modo si sono adoperate e soprattutto gli organi di stampa che hanno svolto un prezioso lavoro di stimolo e sollecitazione.

Stamane, nel corso di un incontro con le dirigenze scolastiche del territorio interessate, il Comune, attraverso la Commissione Straordinaria e l’Ufficio Tecnico, ha dato avvio ad un percorso che sarà seguito per la realizzazione dell’opera e per consentire la continuità didattica alle scuole interessate, previo reperimento di strutture edilizie adeguate e/o moduli adeguati”.