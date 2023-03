In tanti al convegno di “Professione e Territorio” nella sala consiliare di Nettuno

Si è registrata una grande partecipazione, piena la Sala Consiliare del Comune di Nettuno messa a disposizione dalla BCC di Nettuno, all’evento organizzato dai candidati della lista “Professione e Territorio”, in vista delle elezioni del 17 e 18 aprile per la composizione del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti del circondario del Tribunale di Velletri, hanno incontrato martedì scorso professionisti, associazioni di categoria e istituti bancari. Il professor Alfonso Di Carlo, candidato presidente, ha sottolineato l’importanza di far crescere e sviluppare la professione sul territorio ha affermato “Ogni Comune, incluso all’interno dell’area di pertinenza, ha i suoi candidati. La lista Professione e Territorio è inclusiva e aperta ad accogliere ogni collega che intenda far parte attivamente della vita dell’Ordine”.

Il professor Alfonso Di Carlo, ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Roma Tor Vergata nonché membro del comitato promotore per la costituzione dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Velletri si è anche soffermato sul modesto numero di giovani che si avviano alla professione, come dimostra il 16% degli iscritti al di sotto dei 41 anni di età: “Stiamo cercando di valorizzare il nostro mestiere che sta perdendo appeal, a causa dell’incapacità di trasmettere le possibilità di sviluppo che possono concretizzarsi. La lista Professione e Territorio intende istituire la Commissione Giovani per lo sviluppo della professione”.

Le candidate al Consiglio per il territorio di Anzio e Nettuno, dottoresse Daniela Broccoli e Roberta Paolini, hanno illustrato rispettivamente i punti del programma relativi alla formazione che sarà diffusa su tutto il territorio e la parte di programma dedicato allo sviluppo della professione, in particolare sul tema dell’art. 2086 c.c. Entrambe si sono fatte promotrici per il territorio di Anzio e Nettuno di costituire dei tavoli tecnici con le istituzioni locali, per risolvere le criticità che incontrano ogni giorno i commercialisti, e le associazioni di categoria per contribuire a far crescere l’area di riferimento e farsi portatrici di istanze nell’Ordine dei Commercialisti di Velletri, cogliendo questa opportunità della costituzione del nuovo Ordine. Il dottor Quirino Vescovo ha in seguito evidenziato la necessità di un Ordine che faciliti l’evoluzione da professionista a business partner di fiducia, aspetto imprescindibile in un’epoca come quella attuale, caratterizzata da globalizzazione, accelerazione e forte discontinuità.

Il professor Alfonso Di Carlo, dopo aver ringraziato i colleghi presenti esortando tutti a votare il 17 e 18 aprile 2023 la Lista Professione e Territorio, in modalità da remoto, ha invitato i presenti al prossimo evento del 27 marzo a palazzo del Drago a Castel Gandolfo, dove la Lista Professione e Territorio, ospite della BCC Castello & Tuscolo, affronterà i temi della riforma fiscale e della imminente rottamazione quater.

Tutti gli eventi e le informazioni sulla Lista Professione e Territorio sono reperibili sul sito internet https://professioneeterritorio.it/biography/ e sul canale YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCml3o8LXPLD6jl3aNS4qvKA