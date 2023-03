Nettuno. Sabato 18, all’Istituto comprensivo Nettuno III le semifinali dei giochi matematici “Bocconi”

Sabato 18 marzo si terranno, in circa 100 sedi italiane, le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici “Bocconi”.

L’istituto Comprensivo Nettuno III di via Olmata è una delle sedi prescelte. In occasione dell’evento via Olmata sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 13.00.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che partecipano ai campionati internazionali, hanno superato i quarti di finale e parteciperanno alle semifinali de “I GIOCHI MATEMATICI DEL PRISTEM” dell’Università Bocconi, per cui la sede dell’istituto è stata designata. In tale occasione,

A partire da domenica 19 marzo su questo sito https://giochimatematici.unibocconi.it/ troverete testi e soluzioni dei quesiti proposti.

Ogni sede provvederà a stilare le classifiche di merito per le catogorie C1, C2, L1 e L2. Per la categoria GP verrà pubblicata su questo sito una classifica nazionale e i primi 150 saranno ammessi alla Finale nazionale.

L’istituto Comprensivo Nettuno III è da quattordici anni una delle sedi che ospita il maggior numero di partecipanti, circa 900.La strada sarà chiusa al traffico dalle 13:30 alle 14:30 .Il traffico sarà veicolato grazie al supporto della polizia locale. I partecipanti provengono da 28 scuole medie e superiori di Nettuno, Anzio Latina, Cisterna di Latina, Ardea, Artena, Pomezia Monterotondo e Roma. Per la categoria GP (grande pubblico) la sede di nettuno ha un finalista nazionale. Il 10%-15% circa dei partecipanti delle varie categorie meglio classificati rappresenterà la sede di Nettuno il 13 maggio presso l’Università Bocconi di Milano Slogan dell’ I.C.Nettuno III per la manifestazione e la mitica frase di Einstein: la mente è come un paracadute funziona solo se si apre. La dirigente dell’I.C.Nettuno III dott.ssa Ramona Bica augura a tutti i partecipanti un grosso in bocca al lupo