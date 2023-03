Sermoneta. Esplosione all’azienda Recoma: due morti

Due persone sono morte a Sermoneta scalo a causa di un’esplosione avvenuta alla Recoma, azienda che opera nel settore dei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri ed è atterrata anche un’eliambulanza del 118. È esplosa una bombola di acetilene da cinque litri che ha investito e ucciso sul colpo una persona e ne ha ferita un’altra, che è poi deceduta durante il soccorso dei sanitari. L’area dell’asse attrezzato, non lontano da via della Stazione, a Latina Scalo è presidiata dalle forze dell’ordine.