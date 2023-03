Nettuno. Sabato 25 manifestazione antifascista per la difesa della Costituzione

Contro la rievocazione fascista in programma al Campo della Memoria, l’Anpi, le forze democratiche, i sindacati e i cittadini manifesteranno in difesa della Costituzione.

“Domani mattina alle ore 11,00 saremo sul lungomare a Nettuno davanti al Comune con le organizzazioni democratiche per una manifestazione antifascista per la difesa della Costituzione in risposta alla vergognosa rievocazione che si terrà al Campo della Memoria per celebrare il 23 marzo 1919, data di fondazione dei fasci di combattimento. Saremo in piazza per la difesa e l’applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza e per ribadire che la città di Nettuno, Medaglia d’Oro al Merito Civile per le sofferenze subite dalla popolazione durante l’occupazione nazifascista e per il contributo dato alla Lotta di Liberazione non deve e non può subire questo oltraggio. Ora e sempre Resistenza”.

Anpi comitato Provinciale di Roma

Sezione M. Abbruzzese e V. Mallozzi Anzio Nettuno