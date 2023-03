Nettuno. Arte, sabato 25 da Baraonda “i Macchiaioli”

Domani 25 marzo ore 18:00 a Baraonda Ass.di Resistenza Culturale ”I Macchiaioli”

L’opera nella foto sotto è di Giovanni Fattori “la libecciata “ 1880 un’opera che avrei voluto aver dipinto io,per quanto mi somiglia

L’avrei dipinta esattamente così…ed esattamente come la vediamo adesso sempre se l’avessi dipinta io ….avrei messo il pennello nel diluente lo avrei asciugato con uno straccio e senza perdere per un attimo di vista il quadro avrei pensato …basta non lo tocco più è esattamente quello che avevo da dire

Un capolavoro che suscita e appaga quel senso disperato che abbiamo di bellezza e pace.

Via Santa Maria 26/28 Nettuno Rm