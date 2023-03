Italia Sport Running a Roma per la Maratona più importante d’Italia

il 19 marzo 2023 si è tenuta a Roma la maratona più importante d’italia.

c’è stata anche la stracanina di 5 km in una atmosfera surreale , dove l’atleta Aldo Fabiani con il suo cane kira è arrivato secondo ( bravissimi).

Tornando alla regina del podismo , per noi ha partecipato: Daniela Carideo atleta super esperta con un bel tempo degno di nota , poco più di 4:00 ore; Davide Orlado e Matteo Marianelli , entrambi al debutto sui 42,195 km sono arrivati superando le 4 ore e 30.

tutti gli atleti sono rimasti soddisfatti e già stanno programmando i nuovi obbiettivi.

la società: la maratona di Roma è la più blasonata in italia e tra le prime in europa, prenderne parte è una grande emozione che rimane ad ogni atleta che ha partecipato; i nostri ragazzi sono particolarmente motivati e la loro determinazione gli farà togliere belle soddisfazioni. la prossima in programma sarà la pedagnalonga a borgo Hermada ( Terracina) ad aprile che sarà sicuramente un bellissimo evento.