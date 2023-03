Regione Lazio. Zeppieri: ” Giunta Rocca avallerà costruzione inceneritori, contravvenendo alle direttive Comunitarie”

“Nel DEFR della Giunta Rocca c’è piena continuità con la politica nazionale: niente fondi per diminuire la pressione fiscale alle fasce più deboli, settore della formazione indispensabile per incrementare l’occupazione fermo al palo e pochi investimenti per le piccole e medie imprese. In compenso salta agli occhi il termine ‘termocombustione’ su cui fare investimenti per il prossimo triennio. Questo termine sconosciuto ai vocabolari tecnici e alle fonti legislative nazionali ed europee ci fa chiaramente capire che la Giunta Rocca avallerà la progettazione e la costruzione di inceneritori, contravvenendo alle Direttive Comunitarie e alle politiche di transizione ecologica, base dei fondi del PNRR”. Così in una nota Alessandra Zeppieri, capogruppo del Polo Progressista a margine della prima giornata di aula in Consiglio regionale del Lazio.