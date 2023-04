La matematica di Nettuno IV: premiati ai giochi d’autunno in attesa dell’appuntamento alla Bocconi

Premiazioni Giochi D’Autunno

della Bocconi.

Durante la settimana dedicata al Pi-Greco, si sono svolte le premiazioni degli

studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del nostro istituto che si sono classificati primi, secondi e terzi in una delle tre categorie previste.

Per la categoria CE (studenti di quarta e quinta elementare) si sono classificati

al 1° posto Maggini Federico, al 2° Bianchi Alessandro e al 3° Acquaviva Samuele; per la categoria C1 (prima e seconda media) sono saliti sul podio al 1° posto Castelli Marilù, 2° Todaro Gabriele e 3° classificata Trulli Laura infine, per la categoria C2 (studenti di terza media) sale sul gradino più alto Barresi Marco Valerio, sul secondo gradino D’Antuono Francesco Luigi e sul terzo Spagnuolo Perla.

Si fanno i complimenti a tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo ai giochi e un ringraziamento va, inoltre, a tutti gli insegnanti che hanno sempre ritenuto determinante trasmettere l’interesse e la passione per la matematica coinvolgendo e motivando i propri alunni.

Ora aspettiamo con trepidazione i risultati della semifinale dei giochi Internazionali della matematica della Bocconi che ha coinvolto gli studenti delle categorie C1 e C2 in una nuova competizione e che vedrà impegnata a maggio a Milano Sofia Morelli e probabilmente altri nostri studenti.