Nettuno. Parco Palatucci abbattuti più di 20 alberi ad alto fusto

Raccogliamo la segnalazione di Giovanna Cutuli pubblicata su un gruppo facebook

PARCO PALATUCCI, Nettuno. Abbattuti più di venti alberi ad alto fusto all’interno del Parco. Da diversi giorni la ditta di manutenzione spazi verdi del Comune di Nettuno sta procedendo oltre alle potature e pulizia argini fiume loricina, anche all’abbattimento netto di numerosi, io ne ho contati almeno 20, alberi ad alto fusto distruggendo così la bellezza naturale del luogo e soprattutto danneggiando la fauna selvatica in quanto l’abbattimento degli alberi e la degradazione degli spazi verdi è vietato nel periodo delle nidificazioni con la legge sulla tutela della fauna selvatica Legge n.157 del 1992 tutela nidi, uova e piccoli nati degli uccelli. Gli alberi abbattuti non si trovavano vicino alla strada per giustificarne la pericolosità o sembravano essere malati, anche perché solo un’accurata indagine scientifica può stabilire se l’albero è sano o pericoloso. Mi appello quindi agli organi competenti, immagino l’agronomo del Comune di Nettuno, per sapere quali siano state le serie e valide motivazioni per tali numerosi abbattimenti, che dovrebbero tra l’altro essere confermate anche dal Corpo dei Carabinieri Forestali. E chiedo l’intervento delle associazioni ambientaliste e dei comitati di cittadini. Ricordo che: “Non si tagliano più alberi senza validi e comprovati motivi”

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9178/2022, segna una tappa storica nella tutela e salvaguardia degli alberi in generale. Il massimo organo di giustizia amministrativa nel nostro paese evidenzia come sia fondamentale una seria motivazione di abbattimento di un albero, legata a effettive problematiche fitosanitarie e di stabilità dell’esemplare che siano ampiamente documentate da una serie di perizie tecniche strumentali e non solo attraverso la valutazione visiva.

Si tratta, quindi, di un provvedimento molto importante nella gestione del verde urbano perché evita l’abbattimento di un albero in piena salute se non si ha la certezza scientifica e l’esistenza di un rischio potenziale per la pubblica incolumità.

https://lexambiente.it/materie/beni-ambientali/169-dottrina169/16551-beni-ambientali-non-si-tagliano-gli-alberi-senza-validi-motivi.html

❌Segnalo invece agli organi competenti del Comune di intervenire urgentemente per la messa in sicurezza e pulizia di spazi all’interno del Parco Palatucci seriamente pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Mi riferisco all”area piscine piena di spazzatura, di pozzetti aperti, di un degrado inverosimile! Allego foto.