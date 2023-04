Anzio. La cantante “Ariete” ospite a sorpresa al Chris Cappell College

Questa mattina i ragazzi del Liceo Chris Cappell College hanno ricevuto una graditissima sorpresa: la cantante Arianna Del Giaccio, conosciuta al grande pubblico come “Ariete”, si è presentata all’Istituto.

Gli alunni in quel momento erano impegnati nei lavori dell’assembla d’Istituto, quando senza alcun preavviso, hanno visto arrivare Lei, ex alunna della prestigiosa scuola anziate, conosciuta da tutti per il suo talento e la sua musica e oggi resa ancor più famosa grazie alla partecipazione a Sanremo con la canzone “Mare di guai”.

Enorme lo stupore e tanta la gioia di tutti i presenti che hanno accolto “Ariete” nel migliori dei modi, ma anche lei non è stata da meno; gentile e simpatica come sempre è salita sul palco dell’Aula magna e si è prestata a rispondere alle tante domande che le sono state rivolte. Ariete ha poi voluto cantare per loro anche un paio di canzoni “L’ultima notte” e “Mille guerre”, oltre a duettare con Tenth Sky, altro giovane talento figlio della città di Anzio e alunno della scuola, con il quale ha cantato “Capelli blu”.