Pomezia. «Uova d’Autore: l’evento venerdì 7 aprile con i bambini delle scuole di Pomezia al Parco 51»

Cinquanta classi partecipanti e sei istituti scolastici in gara per l’iniziativa “Uova d’Autore”. Focus del progetto: stimolare nei bambini arte, creatività e manualità, lanciando al contempo un messaggio che arrivi attraverso la decorazione di uova pasquali grandi 50 centimetri.Si tratta di un concorso che coinvolge le scuole dell’infanzia e gli istituti primari del territorio, che hanno aderito: Istituto Comprensivo Statale Fabrizio De André, Istituto Comprensivo Ardea III, Asilo Nido Piccole Orme, Asilo Nido le Piccole Apette, Istituto Comprensivo Statale Via della Tecnica e Istituto Comprensivo Statale Orazio.

L’iniziativa, fortemente voluta da Maria Rita Ziaco, patron del Gruppo Ziaco, proprietario del Parco 51, è partita il 15 marzo scorso con la consegna a bambini ed insegnanti di 60 uova di Pasqua da decorare e si concluderà venerdì 7 aprile alle ore 16.30 a Parco 51 con una grande festa, nel corso della quale ci sarà la premiazione delle tre uova più belle e significative.

Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento, che vedrà tra i vari protagonisti anche il Bianconiglio aggirarsi tra i bambini per giocare con loro, in attesa che la commissione giudicatrice, designata dalla proprietà del Retail Park, decreti i primi tre posti. Ai vincitori verranno consegnati dei voucher del valore di 700 euro per il primo classificato, 500 euro il secondo e 300 per il terzo, da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico.

Tutte le “Uova d’Autore”, che sono esposte dal 29 marzo scorso nella galleria esterna del Parco, hanno un valore simbolico denso di significato, per questo, al termine della festa, verranno tutte riconsegnate ai rispettivi insegnanti che avranno cura di riportarle nelle proprie scuole per conservarle.