Il Comune di Nettuno verso la digitalizzazione dello Sportello Unico di Edilizia Privata (SUEP)

Il Comune di Nettuno intende avviare la digitalizzazione delle pratiche dello Sportello Unico di Edilizia Privata (SUEP). Si tratta di un importante passo avanti per quanto riguarda le pratiche del settore urbanistica dell’Ente locale, un servizio utile a cittadini ed imprese.

Di seguito l’avviso pubblicato sull’albo pretorio.

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO DI EDILIZIA PRIVATA (SUEP) Il Comune di Nettuno rende noto che intende avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ed ai sensidell’art.36— comma 2,lett.b)del D.lgs.N. 50/2016, perl’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura del software dello Sportello Unico di Edilizia Privata (SUEP). L’obiettivo del presente avviso è individuare potenziali fornitori che possano offrire soluzioni software adatte alle esigenze del Comune di Nettuno. La presente richiesta, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Nettuno, che sarà libero di avviare altre richieste e/o procedure,e di modificare o riaprire i termini di presentazione, senza che la ditta possa vantare diritti o pretese di sorta. La fornitura potrà non essere assegnata, per sopravvenute motivate esigenze o qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno inviare una manifestazione di interesse, contenente le seguenti informazioni: •Denominazione o ragione sociale dell’operatore economico; •Forma giuridica, sede legale e dati di contatto (indirizzo,telefono,email,PEC); •Partita IVA e Codice Fiscale; •Descrizione sintetica delle caratteristiche e funzionalità del software proposto; •Referenze e/o elenco dei principali clienti a cui è stata fornita la soluzione software proposta; •Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal Comune di Nettuno per la partecipazione alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo: protocollo generale@pec.comune.nettuno.roma.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse Procedura negoziata fornitura software SUEP Comune di Nettuno” allac.a. dell’Ufficio Urbanistica. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Urbanistica del Comune di Nettuno ai seguenti recapiti: Telefono:+390698889438 Email:ufflcio.urbanistica@comune.nettuno.roma.it