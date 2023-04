Via dello Scopone, strada al buio e tappezzata di buche

Ancora una volta i residenti di via dello Scopone, a Nettuno, all’ingresso del quartiere di Tre Cancelli, tornano a segnalare le condizioni di dissesto in cui versa la strada. Oltre ad essere ricoperta di buche e costituire un pericolo per le automobili in transito, la via è priva di illuminazione, come spiega una cittadina. “Siamo costretti a fare lo slalom fra le buche. Se ti sposti a destra per evitarle finisci in un canale, se ti sposti a sinistra finisci in una cunetta. La strada è completamente al buio, privo di segnaletica, fatta eccezione per un misero lampione che non illumina praticamente nulla. La sera è davvero rischioso il transito in auto”.