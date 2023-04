Aprilia. Pessima qualità delle acque dei pozzi, cittadini in piazza il 16 aprile

Mentre nel palazzo da mesi si preoccupano solo come spartirsi le poltrone, i cittadini costretti a vivere in aree inquinate non ricevono la minima attenzione per le loro condizioni insostenibili, che ormai sono

conclamatamente di CRISI AMBIENTALE. Il 22 marzo è stata inviata al sindaco ed altre istituzioni una pec chiedendo soluzioni per la pessima qualità delle acque dei pozzi, che alcuni residenti di Sacida hanno fatto analizzare a proprie spese in laboratorio. Tutti campioni prelevati dai pozzi risultano non adatte ad uso umano, essendo i valori degli indicatori tutti oltre le soglie di legge.

Ma a Sacida il sindaco non ha ancora portato né acqua potabile, né rete fognaria, né autobotti, costringendo

i cittadini, che pure pagano le tasse, a comprarsi, chi può, acqua in bottiglia e installarsi impianti di depurazione, altrimenti ad avvelenarsi, lavandosi con acqua contaminata e lavndoci panni e alimenti.

Alla pec non ha fatto seguito alcun riscontro.

Per questa grave omissione di chi dovrebbe tutelare la salute pubblica, i cittadini scenderanno in piazza a

chiedere giustizia sabato 15 aprile alle 14.30.

Carmen Porcelli per La Città degli Alberi

Rosalba Rizzuto per Aprilia Libera ODV