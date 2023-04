Regione Lazio. ‘Il mare rappresenta cultura, economia e turismo’

“Il mare non è solo natura ma cultura, turismo ed economia. Da qui l’importanza della recente creazione di un ministero ad hoc e dell’istituzione della “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, fondamentale per la valorizzazione e la tutela della ricchezza costiera nelle sue molteplici forme”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, intervenendo stamattina, con delega del Presidente, alla “Giornata del Mare e della Cultura Marinara” che si è tenuta a Civitavecchia.

“Il porto di Civitavecchia è il primo in Italia per traffico crocieristico e uno dei più importanti in Europa, una vera e propria porta sul mondo che la Regione ha il compito di tutelare e valorizzare, anche mediante lo sviluppo della blue economy e delle migliaia di imprese che vivono di economia marina”, ha aggiunto la vicepresidente Roberta Angelilli. Si legge sul sito dell’agenzia Ansa.