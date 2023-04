Aprilia. Luana Caporaso candidata sindaca, presenta il programma e le otto liste che la sostengono

Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della candidata sindaco Luana Caporaso, con lei i rappresentanti delle otto liste civiche che la sostengono. La Caporaso è l’attuale vicesindaco dell’amministrazione uscente guidata da Antonio Terra.

“La mia coalizione Aprilia Civica guarda al futuro. – la candidata sindaco- Un futuro nel quale è possibile tutti insieme compiere un importante passo avanti in termini di qualità della vita. Un futuro assicurato da una nuova e giovane classe dirigente, cresciuta in questi anni all’interno del percorso civico che ha guidato la città.

È un percorso possibile grazie alle solide fondamenta poste dal lavoro avviato negli

ultimi quindici anni. Grazie a questo lavoro, all’interno di una pianificazione globale e a importanti progettazioni, Aprilia è stata in grado di investire in opere e infrastrutture, accedendo a fondi regionali, nazionali ed europei: dal PLUS ai progetti PINQUA e, infine, al PNRR.

Il lavoro di questi anni ha permesso di mettere a posto la macchina amministrativa e di sanarla da debiti e voragini che avevano portato la nostra città quasi al collasso. Il lavoro della coalizione civica ha migliorato globalmente i servizi di cui la città può

usufruire, ma ha anche sostenuto tutto il tessuto culturale, sociale ed economico del territorio”.

Otto capitoli di cui è composto il programma, tra questi:

Aprilia che vogliamo, i finanziamenti ottenuti per realizzare opere e infrastrutture attese da decenni,

possono donare un volto nuovo alla nostra città, rendendola un’eccellenza nel

panorama regionale e nazionale.

Una città più giovane

Un’Aprilia più giovane è una città che accompagna ragazze e ragazzi nella

costruzione del loro futuro, permettendo così al territorio di crescere, di innovarsi,

di sperimentare nuove strade

Una città più semplice. Un’Aprilia più semplice è una città che parte dalle esigenze del cittadino, progettando servizi alla sua portata, ascoltando e incentivando la partecipazione alle decisioni pubbliche.

Una città più sostenibile

Un’Aprilia più sostenibile è una città consapevole delle sfide che pone la difesa e la valorizzazione dell’ambiente.

Una città più sicura

Un’Aprilia più sicura è una città in cui nessuno si sente dimenticato. Una comunità che non lascia spazio alla paura, ma protegge e coltiva la libertà e il benessere di tutti.