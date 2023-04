Festa della Primavera. L’associazione “Il senso della vita” dona frigorifero alla Casa della salute di Aprilia

Sabato 15 si è svolta la “Festa di Primavera” organizzata dalla direzione della Casa della Salute di Aprilia per ringraziare tutte le Associazioni che in questo periodo si sono impegnate nel supportare le attività dell’Oncologia Territoriale di Aprilia.

Fra queste l’associazione “Il senso della vita” che coinvolge giovani con disabilità e le loro famiglie nei Comuni di Aprilia, Anzio, Nettuno, presieduta dalla dottoressa Marina Aimati. Ad essa è andato ringraziamento particolare per aver donato – insieme alla Fondazione Artoi presieduta dal prof. Bonucci che si occupa di nutrizione oncologica e a Mario Stradaioli – all’oncologia Territoriale di Aprilia un frigo con temperatura a -80 °.

“Questo frigorifero – è stato spiegato – consente lo stoccaggio in sicurezza di materiale biologico oncologico e di iniziare un percorso che permetterà anche di condurre sperimentazioni avanzate in ambito territoriale”.

I fondi sono stati raccolti con il “Progetto Remigio”, che organizza anche un happening da alcuni anni al Teatro SpazioVitale di Nettuno in ricordo di Remigio Aimati. La dottoressa Aimati ed il prof. Bonucci hanno poi illustrato le motivazioni alla base del supporto al progetto e altre progettualità future relative ai pazienti oncologici.