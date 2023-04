Roma. Incendio in una casa al Pigneto: morta una donna di 76 anni

Il dramma nella tarda serata di ieri domenica in via del Pigneto 176 a Roma. Una donna di 76 anni è morta nell’incendio del suo appartamento al secondo piano. A scatenare le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una candela accesa per far fronte ad un momentaneo black out. La fiamma, forse troppo vicina al materasso, avrebbe provocato l’incendio. Il marito 77enne della donna e il figlio 51enne sono riusciti a mettersi in salvo scappando dall’abitazione. L’anziana donna, invece, immobilizzata a letto a causa di problemi di salute, non ha avuto scampo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri per i necessari rilievi tecnico scientifici.