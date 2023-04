Il 15 aprile al Forte Sangallo di Nettuno sono stati esposti i disegni dei bambini che hanno partecipato al progetto del Rotary Club Costa Neroniana “Mare Sottosopra”. Gli alunni delle scuole dei plessi Anzio II, Anzio III e dell’Istituto Santa Lucia Filippini di Nettuno erano presenti con i loro insegnanti e con i loro genitori. I giovani “artisti in erba”, gioiosi ed anche un po’ emozionati, hanno ricevuto moltissimi complimenti ed applausi da parte di tutti i presenti.

Le attività ed i progetti che il Club promuove hanno spesso una valenza educativa finalizzata anche alla diffusione di una maggiore conoscenza, sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente.

Il Rotary Club Costa Neroniana, anche per la posizione geografica in cui opera prevalentemente, consapevole che la tutela del mare è strettamente collegata all’attenzione di un numero sempre maggiore di cittadini e di Istituzioni, ha individuato nelle attività educative lo strumento per coinvolgere e rendere partecipi diversi attori presenti sul territorio, come U.P.A (Uniti Per l’Ambiente), associazione a scopo sociale, culturale ed ambientale che svolge la propria attività prevalentemente nei comuni di Anzio e di Nettuno; si prefigge di combattere i tentativi di inquinare l’ambiente circostante e ricopre un ruolo di intermediario fra la popolazione e le autorità territoriali. U.P.A. si occupa anche della tutela della flora, della fauna e del mare; si interessa delle tematiche dell’inquinamento prodotto da rifiuti, elettromagnetismo ed impiantistica.

Con la sinergia tra le due Associazioni si è potuto sviluppare il progetto “Mare Sottosopra” che ha coinvolto da gennaio 2023 ben 650 bambini delle scuole elementari di Anzio e di Nettuno.

Partendo dall’educazione ambientale e dalla divulgazione naturalistica il progetto si è posto l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al rispetto ed alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Da luogo di divertimento il mare si è svelato ai bambini come un “acquario” in cui coesistono animali e piante di straordinaria bellezza. I giovani studenti sono stati guidati a riconoscere le cause che provocano l’inquinamento, hanno discusso su possibili soluzioni e comportamenti per la salvaguardia del mare.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle competenze del rotariano biologo marino dott. Claudio Brinati, dell’istruttrice subacquea Eliana Pavoni e dell’ammiraglio Mario Billardello.

Claudio Brinati ha esperienze di formatore ed ispettore del biologico; ha svolto docenze sulla sicurezza alimentare, sulla salute ed il benessere, sulla tipicità dei prodotti ittici, sull’acquacoltura, sulle aree protette ed il turismo sostenibile. È intervenuto, in qualità di esperto, in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche come Linea Blu, Uno Mattina, Pianeta Mare.

Eliana Pavoni è un’esploratrice dei fondali marini da 26 anni. È Master Instructor Padi, Istruttore di Primo Soccorso Dan Training, facilitatore Ares 118 e Tec Diver. Insegna ad adulti e bambini a praticare immersioni.

Mario Billardello ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno ed ha partecipato a numerose Missioni di Pace. Nel 2005 è stato Comandante della Nave Scuola Amerigo Vespucci, è stato impiegato in ambito internazionale in Iraq quale Chief Advisor Team in un comando distaccato della NATO e nel 2012 ha lavorato presso il Primo Reparto Personale dello Stato Maggiore della Marina.

Il progetto “Mare Sottosopra” è iniziato il 13 dicembre 2022; tutti i bambini coinvolti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e tutti hanno consegnato i loro disegni in ricordo di questa esperienza. Al Forte Sangallo sono stati premiati circa 60 alunni. La fantasia dei piccoli studenti ha stupito la commissione esaminatrice che ha ammesso di aver avuto difficoltà a scegliere i più meritevoli. Ai vincitori sono stati consegnati portachiavi a forma di tartaruga realizzati dagli allievi del Liceo Artistico “Pablo Picasso” di Anzio e un Attestato d’Onore.