Allarme tifosi del Feyenoord, Roma blindata

Domani giornata a rischio per la partita di di Europa League. Si temono incidenti

Roma è pronta. Dal pomeriggio di oggi scatterà il piano sicurezza che, di fatto, blinderà il centro storico. Nulla vuole essere lasciato al caso in vista della partita di Europa League dell’Olimpico e, soprattutto, per l’arrivo degli ultras del Feyenoord che, nonostante i divieti di accesso allo stadio, saranno in città. La preoccupazione è tanta visti i precedenti, quelli del 2015, quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna. Aeroporti, stazioni e caselli autostradali saranno monitorati per intercettare eventuali ultras in arrivo: alcune decine sono stati già individuati a Napoli. E non si esclude che i Vaks di Rotterdam, gemellati appunto con i tifosi partenopei, abbiamo approfittato della particolare congiuntura per raggiungere Roma.

“Siamo in costante contatto, c’è piena fiducia nel lavoro delle forze di sicurezza. – ha sottolineato il sindaco Roberto Gualtieri – Abbiamo chiesto che il dispositivo di sicurezza sia particolarmente attento sia perché dobbiamo preservare la città sia perché siamo in una settimana particolare con la visita degli ispettori Bie. Il nostro auspicio è che tutto si svolga per il meglio”.

Massima attenzione quindi ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane. Gli ultimi dettagli di una pianificazione già avviata da oltre un mese saranno discussi in mattinata nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Roma e saranno messi a punto nel successivo tavolo tecnico a San Vitale.