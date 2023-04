Nettuno. Parcheggi riservati ai disabili occupati senza titolo. La segnalazione del Comitato cittadini

Al Comune di Nettuno

Spettabili uffici,

con la presente desideriamo segnalare che, oramai da mesi, i parcheggi riservati ai portatori di handicap posti in Via Della Liberazione altezza civico 72, sono quasi sistematicamente occupati, perlopiù nelle ore del primo mattino – tardo pomeriggio – notturne, da un veicolo commerciale (un furgoncino di colore rosso, con le insegne di una ditta di posa pavimenti stampati) che vi sosta senza esporre alcun titolo. Probabilmente perchè non ne possiede.

Pur consapevoli che il numero degli agenti della Polizia Locale preposti al presidio del territorio è scarso, e che il nostro comune è in balia della delinquenza e del vandalismo, riteniamo che una pur minima forma di controllo sia comunque dovuta.

Peraltro tale parcheggio (sono due stalli, in realtà) si trova a meno di 50 metri dalla locale stazione dei Carabinieri e i militari vi passano spesso davanti, quando si recano al bar adiacente per fare colazione o ristorarsi.

Certi in un Vostro intervento.

Distinti saluti, Comitato Cittadini di Nettuno