Al via la Mostra Agricola Campoverde: stand, spettacoli, degustazioni e fattoria didattica

Atteso anche il presidente della regione Lazio



Inizia domani sabato 22 aprile l’edizione 2023 della Mostra agricola Campoverde, la fiera nazionale dell’agricoltura in programma fino al 25 aprile e poi ancora dal 29 aprile all’1 maggio all’area fiere di via Pontina km 54 ad Aprilia. Circa 350 stand e tutti i settori merceologici rappresentati legati all’agricoltura, alla floricoltura e all’innovazione, oltre all’enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane.

Tanti gli spettacoli in programma. Dalle 9 si inizia all’area cinofila con “Informazioni utili per vivere serenamente con i cani: regole di base per una buona convivenza, imparare a capire il linguaggio del cane” a cura della Scuola Cinofila Tobias Popovici, poi si passa all’area cavalcanti con la presentazione dell’Associazione Butteri delle Paludi Pontine e, nell’area Carrozze, dimostrazioni e prove di abilità di attacchi carrozze a cura della Fitetrec Ante.

Nella tarda mattinata ci saranno inoltre dimostrazioni di funzionamento di Trebbia “a fermo” e di Sgranasfogliatrice per mais d’epoca azionate anch’esse da trattori d’epoca, prova di forza “old tractor pulling”, tiro della slitta con trattori d’epoca a cura dell’asd Ala Littoria.

Alle 15.30 ci sarà il momento istituzionale alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dell’assessore regionale con delega all’agricoltura Giancarlo Righini.

A seguire, brindisi inaugurale in Padiglione H presso Area Show Cooking con gli spumanti della provincia pontina e prodotti del territorio a cura della Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina e Istituto Alberghiero Anzio. Seguiranno ancora show cooking, gli spettacoli dei butteri, il laboratorio del gusto con abbinamenti prodotti tipici e vini del territorio, spettacoli di falconeria a cura dello Zoo delle Star.



Alle 17 “Cibo, Corpo, Emozioni: Gustiamo insieme la vita – nutriamoci e facciamoci nutrimento”, laboratorio del gusto dedicato alla 8° Giornata Nazionale della salute della donna promossa dal Ministero della Salute. Evento a cura di: Donna Donna onlus, Agroalimentare in Rosa, Scuola di Cucina Tu Chef, ARGA Lazio. Con la partecipazione della psicoterapeuta Stefania Cimmino. Alle ore 18.15 Masterclass “I vini di sabbia, di terra e di palude”, degustazione guidata dei vini della provincia di Latina.

Sempre domani l’autoemoteca Avis sarà in fiera con un punto di raccolta sangue per donatori.

Inoltre, tra gli eventi fissi: rappresentazione di molitura domiciliare, esposizione macchinari agricoli d’epoca, mostra fotografica a cura dei Butteri delle Paludi Pontine, Salone del Peperoncino con Mostra Fotografica, laboratori didattici, degustazione e vendita.

Per i bambini ci sarà la Fattoria Didattica e il percorso zootenico con equini, suini, caprini, ovini e bovini; l’area Zoo delle Star a cura di Susy e Daniel Berquiny con dromedari, pellicani, struzzi, il Bue dei Watussi, Alpaca e mucche nane. In Fiera c’è inoltre il Kinder Circus, il circo più piccolo d’Europa con spettacoli circensi a ripetizione tutto il giorno.

A disposizione dei visitatori un Help Desk “veterinario risponde”, presso lo stand della Asl, dell’Istituto Zooprofilattico e dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Latina.