“MEET Film Festival 2023”: cinema e scuola si incontrano ad Anzio e Aprilia dall’8 al 13 maggio

Al via la 6° edizione del MEET Film Festival 2023 un viaggio nel mondo dell’audiovisivo e dell’educazione

L’evento internazionale di cinema educativo arriva dall’8 al 13 maggio nelle due città, set di questa 6ª edizione, con decine di film da tutto il mondo in concorso. Nella sei giorni anche i cortometraggi e i booktrailer realizzati interamente, dall’asilo alle medie, dagli studenti delle scuole del territorio con il progetto Schools MEET Cinema.

Dopo un lungo tragitto da Senigallia a Roma, passato per la Romania, la Sicilia, e l’Inghilterra, arriva ad Anzio e Aprilia la 6ª edizione del MEET Film Festival, evento cinematografico educativo internazionale e itinerante organizzato dall’associazione MEET – Movies for European Education and Training in programma dall’8 al 13 maggio 2023 con proiezioni nei cinema e negli istituti scolastici delle due città.

Un viaggio nel mondo dell’audiovisivo e dell’educazione che in realtà sta facendo tappa sul territorio laziale già da tempo, con gli organizzatori attivi da febbraio con il progetto “Schools MEET Cinema”: dall’infanzia alle medie, in alcune scuole dei due comuni i “professori” dell’associazione stanno realizzando con gli studenti e il prezioso supporto delle loro docenti dei workshop sul cinema e, soprattutto, booktrailer e cortometraggi originali che saranno presentati in anteprima nella sei giorni del festival, insieme ai film internazionali selezionati per il concorso tra i quasi 1600 iscritti da 104 paesi.

Dove Cinema, Scuola e Giovani si incontrano

L’obiettivo di MEET è stimolare riflessioni e un dialogo aperto sul ruolo che la cultura dell’immagine in movimento svolge nella società contemporanea, in particolar modo sensibilizzando all’utilizzo del linguaggio audiovisivo come strumento educativo e formativo per i più giovani, veri e propri nativi del video. Da questi presupposti ha preso forma la collaborazione con gli Istituti Comprensivi Arturo Toscanini di Aprilia e ANZIO III – Carlo Collodi di Anzio per un percorso di formazione con le docenti focalizzato sulla lettura e l’interpretazione di film, sulla scrittura per il cinema e finalizzato alla produzione di booktrailer con gli studenti in classe. Attività poi trasferite e accolte con grande entusiasmo dalle ragazze e i ragazzi delle due scuole, calati nei panni di sceneggiatori, tecnici e attori per la realizzazione di due minifilm professionali incentrati su temi legati al territorio, scelti e sviluppati da gruppi interclasse di studenti con la collaborazione del Comitato di Quartiere “Via Inghilterra” di Aprilia e del Circolo Legambiente Anzio-Nettuno.

Aprilia e lo sguardo degli studenti

All’Istituto Toscanini di Aprilia gli studenti si sono cimentati in prima persona nella produzione di un cortometraggio professionale, dall’ideazione della storia alla recitazione alle riprese. Sette le classi della scuola media che, inoltre, hanno lavorato alla lettura, all’elaborazione e alla realizzazione di “booktrailer”: da brani della Divina Commedia di Dante e dell’Iliade di Omero, ai miti antichi di Apollo e Dafne ed Eco e Narciso fino ai romanzi “La Storia” di Elsa Morante e il recentissimo “Stanotte guardiamo le stelle” di Ali Ehsani, sugli schermi del festival arriveranno gli adattamenti cinematografici di grandi titoli della letteratura riletti con lo sguardo e la sensibilità degli studenti.

Anzio, una nuova esperienza con la voce dei più piccoli

Oltre al corto realizzato dagli studenti medi, sono diversi e addirittura inediti gli spunti per i booktrailer all’Istituto Collodi di Anzio dove, al fianco di titoli di Luís Sepúlveda, Liliana Segre e Giuseppe Catozzella spicca “Alla scoperta di Atlantide”, un testo originale scritto dagli studenti della classe media 2ª D. Ma la vera novità arriva dall’esperimento realizzato con i piccolissimi della scuola dell’infanzia che, come degli esperti doppiatori, hanno prestato la voce ai personaggi di un booktrailer tutto da vedere. Una prima volta assoluta per tutti, ricca di stimoli e insegnamenti sicuramente per i piccoli protagonisti ma non meno per le loro maestre e i formatori MEET.

Il progetto “Schools MEET Cinema”

Il progetto è realizzato dall’Associazione MEET – Movies For European Education and Training con il finanziamento del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che da anni promuove attività di promozione del cinema e di educazione al linguaggio audiovisivo nelle scuole.

