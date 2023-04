Nettuno. Sabato 29 incontro semiserio incentrato sulla cura delle “Tette”

L’aps Con_tatto e l’associazione Alzaia hanno creato una serie di eventi per sensibilizzare e informare riguardo il tema della salute femminile con la finalità di rendere maggiormente accessibile la conoscenza delle buone pratiche e accrescere la cultura della prevenzione. Dopo il primo evento in cui abbiamo approfondito il tema della “Pelvi”, svoltosi sabato 15 aprile, vi aspettiamo nuovamente sabato 29 dalle 15 alle 18 per un incontro semiserio incentrato sulla cura delle “Tette”. Durante l’evento interverranno figure professionali esperte che saranno a disposizione per consulenze gratuite, in momenti dedicati.

Prenotazioni obbligatoria su whatsapp al n.3924337248 con, a richiesta, spazio bimb3 gratuito.