Non è solo largo De Franceschi, nel quartiere di Cretarossa, ad avere una brutta cera. Anche i giardini di via della Vittoria e piazza Bruno Buozzi, in pieno centro cittadino, sono in preda a degrado e abbandono. Le erbacce anche in questo caso hanno preso il sopravvento, raggiungendo dimensioni spropositate. Manutenzione non pervenuta anche in questo caso, con l’aggravante che si tratta del punto di ingresso principale a Nettuno, un parco che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città e che invece, come si vede dalle foto, è un covo di sterpaglie e squallore.