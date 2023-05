Aprilia. Riunione sindaci distretto socio-sanitario Lt1 sullo stato dell’arte dei finanziamenti Pnrr di settore

Riunione del Comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Lt1 coadiuvato dal tavolo tecnico dell’Ufficio di Piano nella giornata di ieri sullo stato dell’arte dei finanziamenti Pnrr di settore. I sindaci dei Comuni di Aprilia (Comune Capofila), Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima, insieme ai rispettivi assessorati, stanno portando avanti sette progettualità a beneficio del tessuto sociale del distretto. Nello specifico si tratta di 7 interventi finanziati dal Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza per un importo totale di circa 3 milioni e mezzo di euro che stanno già riverberando sul territorio i primi risultati e che riguardano il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, i percorsi di autonomia per persone con disabilità, il sostegno alle povertà, la tutela degli operatori del settore e interventi rivolti ai minori ed ai nuclei familiari in condizione di fragilità. In riferimento ai percorsi di autonomia per i cittadini con disabilità, quelli in condizione di povertà estrema e anziani fragili le progettualità distrettuali stanno intervenendo con un piano di adeguamento-ristrutturazione di 4 strutture due delle quali individuate nel Comune di Aprilia, una nel Comune di Cisterna e una nel Comune di Cori. A seguito della stipula delle convenzioni verranno riqualificati gli spazi acquisiti alla disponibilità degli enti per l’affidamento delle attività di gestione dei progetti personalizzati e dei servizi in collaborazione con gli enti del terzo settore. Relativamente all’intervento relativo alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini il distretto ha formato l’equipe e la squadra di coach territoriali e sono state individuate le famiglie che fanno parte dell’obiettivo previsto nel servizio di educazione domiciliare.