Anzio, il liceo Chris Cappell compie 20 anni. Concerti, interviste ed eventi per festeggiare

Il Liceo Chris Cappell College celebra quest’anno il suo Ventennale. Un’occasione per ricordare l’inizio nel segno della imprevedibile gratuità della donazione dei coniugi Cappelluti, la crescita in termini di ordinamenti scolas tici, sedi e popolazione, la realtà attuale di un liceo articolato in tre indirizzi distinti e complementari, liceo classico, musicale e

delle scienze umane, che costituisce una ricchezza formativa per i Comuni di Anzio e Nettuno (e non solo).

Per onorare tale ricorrenza, il Liceo Chris Cappell College propone, sul finire dell’anno scolastico, una serie di incontri che rappresentano il lavoro dei docenti e degli alunni che hanno partecipato a costruire la storia dell’Istituto, per riflettere insieme, divertirci, crescere e aprirci al futuro.