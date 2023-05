Consiglio regionale, Aurigemma: “Al via tavolo permanente con Anci Lazio a sostegno comuni”

“Il consiglio regionale del Lazio da il via a quello che è uno degli obiettivi principali annunciato fin dall’insediamento: la Regione Lazio come Casa dei Comuni.

Questo il lavoro messo in campo oggi con il primo incontro, di quello che sarà un tavolo permanente, con il direttivo di Anci Lazio. Un confronto proficuo e costruttivo che getta le basi per le prime azioni da mettere in campo.

C’è urgenza e necessità di ascoltare la voce e i problemi dei territori per dare adeguato supporto sia nel reperimento delle risorse sia nella formazione e messa a disposizione di tecnici che possano coadiuvare le amministrazioni dei piccoli e piccolissimi comuni che troppo spesso rimangono fuori dalle misure di finanziamento” lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma a margine del primo incontro del tavolo permanente con Anci Lazio.