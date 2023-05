Il sindaco Gualtieri, a Roma grazie al Giubileo il più grande rifacimento strade di sempre

Grazie al Giubileo ci sarà “un pacchetto, gigantesco e senza precedenti, di manutenzione straordinaria della viabilità principale e municipale. Si farà il 70 per cento della viabilità principale, 100% con gli altri finanziamenti.

E’ il più grande della storia della città. Si farà anche una parte della viabilità secondaria municipale. Ci sono 200 milioni attraverso una convenzione con Anas”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione in commissione capitolina Giubileo.

“I lavori inizieranno il 22 maggio dalla Tangenziale Est lato via Trionfale, ai primi di giugno invece a Capannelle. I lavori saranno notturni, e diurni dove possibile. Questo intervento è integrato da altri interventi che saranno nel dpcm: 45 milioni per la viabilità municipale; altri 47 del Simu per la viabilità principale; l’illuminazione e la riqualificazione degli svincoli del Gra, con i lavori a giugno. Ci sono poi 10 milioni sui marciapiedi della viabilità principale e municipale”.

Gualtieri è tornato a parlare della riqualificazione di piazza dei Cinquecento, di fronte alla Stazione Termini.

Cantieri in due lotti: una parte con conclusione a dicembre 2024 l’altra con avvio a gennaio 2026 per evitare cantieri nell’Anno giubilare. E’ prevista la “valorizzazione funzionale della piazza con il potenziamento dell’accessibilità, l’ottimizzazione dei servizi pubblici e privati, l’integrazione con le Mura Serviane, le Terme e Palazzo Massimo, il miglioramento della sicurezza”.

L’intervento sulla piazza, ha spiegato il sindaco, è da 18 milioni ed è attuato da Grandi Stazioni; quello delle aree limitrofe è da 12 milioni.

“Nel secondo dpcm – ha aggiunto – sarà tutto fuso in unico intervento, il cui soggetto attuatore è Anas che ha già terminato la progettazione unitaria. La cds congiunta è stata avviata e ciò ci consentirà di partire rapidamente”. La notizia la da l’agenzia Ansa.