Sanità Lazio. Maiorino M5S: Chiarezza su fondi a cliniche Angelucci

“La giunta della Regione Lazio ha annunciato il via libera agli accreditamenti di nuovi posti nella sanità privata per decongestionare le strutture sanitarie pubbliche, con particolare attenzione ai pazienti in uscita dai pronto soccorso. Il presidente Rocca ha detto di aver destinato 23 milioni a questo scopo. E a chi è destinata la fetta più grande della torta milionaria? Secondo fonti di stampa, poco meno della metà dei 23 milioni andrebbe alle strutture della Fondazione San Raffaele del re delle cliniche private Antonio Angelucci, tra le altre cose deputato della Lega, ex di Forza Italia. Ricordiamo anche che Francesco Rocca in passato è stato presidente del cda della Fondazione San Raffaele”. Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s a Palazzo Madama. “C’è un altro elemento che arricchisce il quadro – prosegue – sempre la giunta di destra di Rocca ha ridato l’accreditamento al San Raffaele di Rocca di Papa, una struttura che nel 2020 lo perse a seguito di un’inchiesta della magistratura, aperta dopo che la struttura si trasformò in un cluster di Covid con la conseguente morte di oltre 40 persone. E’ chiaro a tutti che ci sono diversi elementi da chiarire e per questo il Movimento 5 stelle agirà nelle sedi più opportune per fare piena luce sulla vicenda”.