Assegnata ad Anzio la Bandiera Blu 2023

A conferma dell’eccellenza del mare prediletto da Nerone fin dai tempi dell’antica Roma

La Città di Anzio è Bandiera Blu anche per il 2023.

Si tratta della diciottesima Bandiera Blu, accolta positivamente dalla Commissione Straordinaria e dagli operatori impegnati nell’economia del mare, che conferma la qualità delle acque di balneazione e l’eccellenza del mare prediletto da Nerone, fin dai tempi dell’antica Roma.

Il riconoscimento alla Città di Anzio, che segue l’importante reportage culturale RAI di Alberto Angela, alla Villa Imperiale ed a pochi passi dall’antico porto neroniano, è stato ufficializzato, durante la cerimonia ufficiale di oggi, coordinata dal Presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, nella Sala Convegni del CNR a Roma.

Tra i criteri presi in considerazione, dalla Giuria Nazionale FEE Italia, la depurazione delle acque reflue, la raccolta differenziata, la regolamentazione del traffico veicolare, i progetti ambientali, i servizi in spiaggia e sul territorio, l’offerta culturale, i servizi di assistenza ai bagnanti, la presenza di almeno una spiaggia attrezzata per le persone con disabilità e la qualità delle acque di balneazione, che ad Anzio si confermano eccellenti.