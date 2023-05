Tutto pronto per “Insieme per…La Stanza dei Desideri”, la grande serata di beneficenza del 24 giugno

Una cena spettacolo per l’evento solidale organizzato dall’infaticabile Maria Teresa Tomei con la sua Associazione Un Angelo per Amico 2000 Onlus

Insieme per…La Stanza dei Desideri.

Tutto pronto, o quasi, alla serata solidale con l’Associazione Un Angelo per Amico 2000 Onlus, manca solo la vostra presenza. L’appuntamento è per il 24 giugno prossimo dalle ore 20:00, al ristorante Boccuccia di Anzio. Il programma è ricco, menù altrettanto. Infatti non è solo una cena e un’occasione d’incontro. Per Maria Teresa, i volontari dell’associazione, il Tarzan Team Animazione, gli amici di Amare Vico…la solidarietà è una cosa seria e visto che “La Stanza dei Desideri” ha bisogno del più ampio contributo, è stata pensata anche una riffa di beneficenza con dei premi straordinari. Ma andiamo per gradi.

La “Stanza dei Desideri” è uno spazio all’interno dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro dove le famiglie e i bambini ricoverati possono trovare un po’ di serenità e di sostegno. La stanza è pensata e funziona come un luogo dove si trovano bellissimi regali e i genitori dei piccoli pazienti ricevono donazioni utili a sostenere il lungo ricovero.

Per i volontari del cuore, tra cui i Vigili del Fuoco di Anzio e i Vigili del Fuoco della Caserma Provinciale di Latina, il lavoro in questi mesi è stato intenso, ma molto soddisfacente, considerando quante famiglie sono state aiutate in un momento di vera difficoltà. Tantissimo c’è ancora da fare, intanto i volontari si concederanno una cena per farsi conoscere e convincere chi ancora non fa parte della grande famiglia della solidarietà di Un Angelo per Amico 2000 Onlus, ma soprattutto per raccogliere materiale utile da donare nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà costrette al ricovero nell’Ospedale Pediatrico.

Sarà una serata piena di sorprese e divertimento al Ristorante Boccuccia:

Tanto spettacolo con la comicità di Marco Tana e i videomessaggi dei volontari famosi, affezionati all’associazione e alla loro causa: quella di aiutare i bambini ricoverati a Palidoro. Non mancherà lo spettacolo delle bravissime ragazze della scuola di danza Fuoricentro di Simona Crivellone che si esibiranno, ancora comicità e divertimento con il Tarzan team animazione e i balli di gruppo per coinvolgere tutti i presenti. Amare Vico sarà d’aiuto per tutta la serata, accoglierà ogni persona e sarà pronto per ogni esigenza.

Poi la riffa di beneficenza, risultato di un importante lavoro di organizzazione e dimostrazione dell’affetto dei Volontari. In palio all’estrazione premi stupendi: maglie autografate di Valentino Rossi, storico campione mondiale di Moto GP, Pecco Bagnaia attuale Campione del Mondo Moto GP con la Ducati che ha donato le sue maglie vincenti e autografate; la maglia del campione della Roma Paulo Dybala.

Un viaggio per due persone messo a disposizione dall’agenzia “PartecipaAncheTu” di Roma;

Poster e cappelli arrivati direttamente da casa Ferrari e autografati da Carlos Sainz, campione di Formula 1;

Un orologio da uomo, donato dalla Di Cresce gioielleria di via Romana a Nettuno.

Un mese gratis nella classe di Pilates nella scuola di danza Fuoricentro a Nettuno.

In vista dell’estate tra i ricchissimi premi della riffa anche 2 abbonamenti e 5 entrate per Zoomarine, il parco acquatico di Roma. Ogni angolo e tavolo del ristorante sarà allestito da addobbi floreali donati dalla Sig.ra Nanda del Vivaio Albaplant di Nettuno. Ovviamente una cena così non può che finire con i fuochi d’artificio, donati da un volontario del cuore per il piacere dei presenti.

La partecipazione è già foltissima. Insieme ai Volontari dell’associazione un Angelo per Amico 2000 Onlus , saranno presenti la Pro Loco Nettuno APS, Iolanda Bellobono e il centro Anziani di Nettuno, Gaetano Russo e l’Associazione volontariato Protezione civile di Nettuno.

Non mancate. Sarà un’occasione per mangiare, divertirsi, ma soprattutto per aiutare e fare la grande differenza per tante famiglie e tanti bambini costretti al ricovero presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione al n.3476122816. Indicare “Insieme per la stanza dei desideri”.