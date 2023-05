Il Chris Cappell sogna lo spazio con Adrian Fartade

Anzio. Avete mai pensato di toccare la luna con un dito? Gli studenti del Chris Cappell College hanno potuto farlo

per davvero all’evento “Tutto quello che (ancora) non sappiamo dell’Universo” del divulgatore scientifico

Adrian Fartade, organizzato dall’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College” giovedì 11 maggio.

Il vulcanico esperto di astronomia ha sfoderato il suo immenso talento di showman culturale, tenendo i

giovani incollati alle sedie di un’Aula Magna gremita per tre ore di aneddoti e curiosità sull’universo. Si è

parlato di buchi neri, materia ed energia oscura e tanto altro, il tutto accompagnato dallo humor innato di

Adrian. Poi un momento emozionante parlando del programma Artemis che farà tornare la nostra specie

sulla luna nei prossimi anni: “Se in qualsiasi momento vi sentite scoraggiati o pensate che non siamo più in

grado di fare cose straordinarie – ha esortato Adrian Fartade – ricordatevi che voi siete la generazione

Artemis, voi sarete la generazione che tornerà sulla luna per restare. Voi sarete quelli che trasformeranno la

specie umana, per sempre, in una specie multiplanetaria!”.

Entusiasmo alle stelle da parte degli studenti, dei docenti e della Preside Daniela Pittiglio, che ha fatto gli

onori di casa introducendo l’evento. L’apertura dell’incontro è stata preceduta da un momento di forte

commozione quando, ricordando i venti anni della scuola anziate che quest’anno ricorrono, Christian

Cappelluti è stato nominato “ex alunno onorario” della scuola che porta il suo nome. Nel solco dei

festeggiamenti per il ventennale, è stata anche intervistata un’ex alunna che ha fatto carriera nella

medicina aerospaziale, Lydia Johnson Kolaparambil Varghese, che ha scoperto la sua passione per questo

settore grazie al progetto “Astronautica in Classe”, tenuto nel liceo di Anzio.

“Siamo convinti che il compito della nostra Associazione sia quello di portare eventi di alto profilo nella

nostra scuola, quelle esperienze che possono rimanere impresse nelle menti degli studenti. – ha affermato il

presidente Jacopo Cherzad – Ringraziamo la Fondazione Christian Cappelluti per il supporto incondizionato

alle nostre iniziative ed il plauso va anche alla Dirigente Scolastica per l’entusiasmo con cui sempre ci

sostiene! Già stiamo programmando gli eventi per il prossimo anno; non ci vogliamo sbilanciare, ma

abbiamo veramente tante idee e tanta voglia di fare. Vedere poi la felicità negli occhi dei ragazzi mentre

ascoltavano Adrian ci ha dato una spinta ancor più forte!