Sarà girata anche al cimitero di Anzio la seconda serie di “Tutto chiede salvezza” per Netflix

Anche il cimitero comunale di Anzio sarà interessato alle riprese della nota serie televisiva di Netflix. Durante il sopralluogo il regista ha trovato il cimitero pulito e ben curato adatto ad ambientare alcune scene di un episodio che saranno girate la prossima estate ad Anzio.

Ricordiamo che la prima serie di “Tutto chiede salvezza” fu ambientata presso l’Ospedale Militare Lungodegenza di Anzio. Trasformato per il film in ospedale psichiatrico in cui era finito il protagonista.

