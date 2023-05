Anzio. Apa-M5S-SI: a Lavinio la Comunità c’è, contro degrado e criminalità

“Diversi cittadini residenti a Lavinio hanno risposto al nostro invito a discutere dei problemi del quartiere, partecipando e intervenendo all’assemblea pubblica “Lavinio: la comunità contro degrado e criminalità” nonostante il meteo non ottimale. Un confronto a viso aperto in un luogo simbolico, quello della stazione, che soffre particolarmente della presenza di criminalità e degrado.

Anche le istituzioni hanno fatto la loro parte, con gli interventi molto apprezzati del Viceprefetto Francesco Tarricone della Commissione Straordinaria di Anzio e della Dirigente Scolastica Maria Teresa D’Orso dell’istituto Comprensivo Anzio III. Vogliamo ringraziarli per aver accettato l’invito a confrontarsi pubblicamente.

La buona riuscita di questa iniziativa ci conferma che quella di confrontarsi pubblicamente con i cittadini direttamente nei luoghi della quotidianità è la strada giusta. Per questo, a Lavinio e non solo, seguiranno presto altri appuntamenti della serie di incontri “Anzio: ripartiamo dai quartieri”.

Alternativa per Anzio

Movimento 5 Stelle Anzio

Sinistra Italiana Anzio