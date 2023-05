Con la risalita della Sacra Immagine nella teca che si trova sopra all’altare maggiore del Santuario, si è conclusa lunedì scorso la festa in onore di Nostra Signora delle Grazie di Nettuno. Nel corso degli otto giorni di permanenza a San Giovanni, grande è stata la devozione del popolo nei confronti della Vergine e come ogni anno la Confraternita di Nostra Signora delle Grazie è stata impegnata in modo continuo per l’ottima riuscita delle iniziative. In particolare, il Priore Davide Donato, il Consiglio Direttivo, le consorelle e i confratelli intendono esprimere un forte ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla festa, mettendo in risalto l’impegno della Confraternita nell’organizzazione della Giornata del Malato celebrata sabato scorso. “La Confraternita – spiega il Priore a nome di tutto il Consiglio – ha curato ogni aspetto dell’iniziativa, anche a livello economico per quanto concerne l’organizzazione del pranzo offerto a tutti i partecipanti. Ringrazio le attività che hanno collaborato con alcune donazioni (in particolare il Forno Franceschini, il Forno Lola, il Forno Papa, il Forno Ciopan, le Delizie del forno, il Caffè Volpi e il Bar Colasanti) e tutti coloro che si sono messi a disposizione per l’ottima riuscita di questo grande momento di fede, fratellanza e devozione verso la nostra Madonna”.

Ancora una volta, dunque, la Città di Nettuno si è stretta attorno alla sua Patrona, dimostrandole amore e rispetto sia nei momenti di grande devozione popolare, quali sono le due Processioni di andata e ritorno, sia nelle altre iniziative e nei momenti di preghiera promossi nel corso della settimana.